Кировская область заняла 83 место в России по качеству автомобильных дорог

Только 28,6% дорог Кировской области отвечают нормативным требованиям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировская область оказалась на 83 месте среди российских регионов по качеству автомобильных дорог. По итогам 2025 года нормативным требованиям в регионе соответствовали 28,6% дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Рейтинг подготовило РИА Новости.

Основным показателем исследования стала доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, состояние которых отвечает установленным нормативам.

В Кировской области этот показатель составил 28,6%. Таким образом, нормативным требованиям соответствует менее трети учитываемых в рейтинге дорог региона. При этом плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Кировской области составляет 116 километров на тысячу квадратных километров территории.

На фоне общероссийских показателей результат региона заметно ниже. По данным РИА Новости, в среднем по стране к концу 2025 года нормативам соответствовали 55,2% региональных и местных дорог. Для сравнения, еще в 2020 году показатель составлял 50,4%.

Отдельно доля отвечающих нормативам дорог регионального и межмуниципального значения по России достигла 56,3%. Среди местных автомобильных дорог требования выполняются для 54,7%.

Первое место в рейтинге качества дорог заняла Москва, среди лидеров также оказалась Челябинская область. В самом конце списка расположились Архангельская и Волгоградская области.

Кировская область с 83 местом также вошла в число регионов с наиболее низкой долей дорог, соответствующих нормативам. Показатель региона - 28,6% - почти вдвое ниже среднего по России.