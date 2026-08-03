Над Кировской областью уничтожили БПЛА

Средства ПВО сбили 245 беспилотников над Кировской областью и другими регионами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа, средства противовоздушной обороны уничтожили 245 беспилотников над Кировской областью и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве пояснили, что это, в частности, произошло над Кировской областью. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Кубанью, Пермским краем, Крымом, Башкирией, Югрой и Черным морем.