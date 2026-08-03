Обокрала больше тысячи человек: в Кировской области женщину будут судить за хищение 1 млрд рублей

В Кировской области женщина пойдет под суд за хищение более 1 млрд рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области основательницу кредитно-потребительского кооператива обвиняют в хищении более 1 млрд рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Более 10 лет женщина привлекала деньги людей. Она обещала им доход со вкладов с высокой ставкой. Однако никаких денег клиенты не получили.

направлено в прокуратуру Кировской области для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу. Полученные средства обвиняемая легализовала через аффилированные организации и бизнесменов. В частности, это было сделано под предлогом вложения денег в строительство жилых домов. Кроме того, женщина присвоила 5 млн рублей. Эти деньги она получила от предпринимателя в качестве займа якобы для инвестирования в развитие бизнеса.

«Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 1148 граждан из Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и города Севастополя», – рассказала Волк.

Представитель МВД добавила, что сумма ущерба превысила 1 млрд рублей. Имущество обвиняемой и подконтрольных ей лиц стоимостью более 219 млн рублей арестовали. Уголовное дело передали в прокуратуру. Далее материалы направят в суд.