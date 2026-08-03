Базу отдыха за 37 миллионов рублей выставили на продажу в Кирове

Дом с баней, купелью и выходом в лес продают под Кировом за 37 миллионов. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В районе Ганино под Кировом выставили на продажу загородный комплекс, который владелец предлагает использовать в том числе в качестве базы отдыха. За недвижимость в деревне Боровые просят 37 миллионов рублей.

В стоимость входит основной дом из оцилиндрованного бревна на участке площадью 11 соток. На территории также находится гостевой дом-баня размером 6 на 8 метров. В нем оборудованы парилка из липы, купель, спальня и санузел.

Участок благоустроен, на нем высажены плодовые деревья, установлена теплица и оборудован вольер для собаки. Территория полностью огорожена кирпичным забором, предусмотрена парковка для нескольких автомобилей. Еще одной особенностью объекта стал собственный выход в лес.

В основном доме установлены газовый и электрический котлы, поворотный камин, два санузла. Воду получают из собственной 30-метровой скважины, дополненной системой очистки. Гараж оборудован теплым полом, а за территорией ведется видеонаблюдение. Также установлена охранная сигнализация.

В объявлении отдельно упоминаются детали интерьера - итальянские хрустальные люстры и немецкий ламинат.

Продавец позиционирует недвижимость не только как место для проживания, но и как потенциальный готовый бизнес. Благодаря бане, гостевому дому и благоустроенной территории комплекс предлагается использовать в качестве базы отдыха или площадки для мероприятий.

Стоимость объекта составляет 37 миллионов рублей, однако владелец предупреждает, что в дальнейшем цена может измениться. Недвижимость также можно приобрести в ипотеку.