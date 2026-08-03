В Кировской области жара задержится до выходных, а август ожидается прохладным

Метеорологи-любители рассказали, каким будет август в Кировской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни жителей Кировской области ожидает практически сухая и жаркая погода. Существенных осадков не прогнозируется как минимум до субботы, 8 августа. Такой прогноз приводят авторы паблика «Любительская метеорология в Кирове».

В течение ближайших пяти дней температура воздуха будет держаться в пределах +24...+29 градусов. Жаркая погода сохранится до субботы, после чего в выходные в регионе ожидается очередное похолодание.

При этом август в целом, по предварительным расчетам метеорологов-любителей, может оказаться прохладнее климатической нормы. Согласно модели CanSIPS, средняя температура месяца ожидается на 0,5-1,5 градуса ниже обычных значений.

Количество осадков при этом прогнозируется в пределах нормы или немного выше - около 100-110%. Более дождливая погода возможна на юге и востоке Кировской области.