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НовостиОбщество2 августа 2026 13:41

Специалисты ЦУР Кировской области обработали 2011 сообщений за неделю

Часть проблем удалось решить оперативно
Алексей ЕЛАГИН
Специалисты ЦУР Кировской области обработали 2011 сообщений за неделю

Специалисты ЦУР Кировской области обработали 2011 сообщений за неделю

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 24 по 30 июля специалисты Центра управления регионом Кировской области обработали 2011 сообщений. Об этом сообщается на странице ЦУР в социальной сети «ВКонтакте».

«Наиболее активными в социальных сетях были жители Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского, Верхнекамского округа и Яранского района», – говорится в сообщении.

Часть проблем удалось решить оперативно. Так, в Кирове скосили траву на улицах Кольцова и Крутикова. Кроме того, был вывезен мусор в слободе Курочкины, а также в районе улиц Свердлова и Подгорной.

Кроме того, в Кирово-Чепецке отремонтировали светофор на улице Некрасова. В Свече устранили прорыв на водопроводных сетях на улице Советской. В пгт Уни заменили участок тротуара на улице Нагорной. В пгт. Ленинское Шабалинского района вырубили борщевик за зданием музыкальной школы.