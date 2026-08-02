Специалисты ЦУР Кировской области обработали 2011 сообщений за неделю Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 24 по 30 июля специалисты Центра управления регионом Кировской области обработали 2011 сообщений. Об этом сообщается на странице ЦУР в социальной сети «ВКонтакте».

«Наиболее активными в социальных сетях были жители Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского, Верхнекамского округа и Яранского района», – говорится в сообщении.

Часть проблем удалось решить оперативно. Так, в Кирове скосили траву на улицах Кольцова и Крутикова. Кроме того, был вывезен мусор в слободе Курочкины, а также в районе улиц Свердлова и Подгорной.

Кроме того, в Кирово-Чепецке отремонтировали светофор на улице Некрасова. В Свече устранили прорыв на водопроводных сетях на улице Советской. В пгт Уни заменили участок тротуара на улице Нагорной. В пгт. Ленинское Шабалинского района вырубили борщевик за зданием музыкальной школы.