В кировском аэропорту сняли ограничения полетов

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В воскресенье, 2 августа, кировском аэропорту Победилово ввели ограничения полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Как сообщалось ранее, в аэропорту Победилово ввели ограничения полетов. Соответствующее сообщение было опубликовано в 7.58. Такие меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.
В 11.33 стало известно, что аэропорт начал работать в обычном режиме.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении.