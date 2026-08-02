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НовостиОбщество2 августа 2026 8:38

В кировском аэропорту сняли ограничения полетов

Ограничения полетов в аэропорту в Кирове действовали больше трех часов 2 августа
Алексей ЕЛАГИН
Ограничения полетов в аэропорту в Кирове действовали больше трех часов 2 августа

Ограничения полетов в аэропорту в Кирове действовали больше трех часов 2 августа

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа, кировском аэропорту Победилово ввели ограничения полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Победилово ввели ограничения полетов. Соответствующее сообщение было опубликовано в 7.58. Такие меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В 11.33 стало известно, что аэропорт начал работать в обычном режиме.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении.