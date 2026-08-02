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НовостиПроисшествия2 августа 2026 12:01

В Кирове мужчина пытался украсть бутылку водки: его задержали

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу водки из магазина в Кирове
Алексей ЕЛАГИН
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу водки из магазина в Кирове

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу водки из магазина в Кирове

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на Октябрьском проспекте. Из магазина поступил тревожный сигнал. На место прибыли росгвардейцы. Внутри находился посетитель 1985 года рождения. По словам охранника, мужчина взял с прилавка бутылку водки стоимостью около 300 рублей. Далее подозреваемый попытался тайно вынести алкоголь, не заплатив за него.

«Гражданина передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», – говорится в сообщении.