В Кирове не расселяют аварийный дом: по делу доложат Бастрыкину

Бастрыкину доложат по уголовному делу об аварийном доме в Кирове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат по уголовному делу об аварийном доме в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом находится на улице Сплавной. Его построили в 1977 году. Долгое время кровлю от снега не очищали. Это приводит к обрушению конструкций и затоплению квартир. Кроме того, в помещениях образовывается сырость. Уже несколько лет подъезды затапливаются.

«В 2016 году строение признано аварийным, однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам взамен не предоставлено», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что с октября 2025 года расследуется уголовное дело. Бастрыкин затребовал доклад о причинах допущенной волокиты. Руководитель Следкома получил принять меры к завершению расследования уголовного дела. Главе ведомства также сообщат о принимаемых мерах к реализации прав жильцов аварийного дома на благоустроенное жилье.