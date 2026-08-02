В Кикнурском округе расследуют гибель мужчины в пруду

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 40-летнего мужчины в пруду в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в деревне Кукнур субботу, 1 августа. Мужчина купался в необорудованном месте. В какой-то момент он утонул. Тело извлекли из воды.

В СК уточнили, что погибшему было 40 лет. Тело обнаружили в пруду. По факту случившегося ведомство проводит проверку. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.