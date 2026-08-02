Соколов: в Кочуровском парке в Кирове установят памятник Цою

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кочуровском парке в Кирове планируют установить памятник советскому рок-музыканту, лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Соколов.

Руководитель региона обсудил с депутатом Кировской городской думы, бизнесменом Олегом Швецовым проект обустройства кировского стадиона «Локомотив». На объекте планируют создать современное футбольное поле с подогревом. Кроме того, там установят новые трибуны и освещение. Также запланировано благоустройство прилегающей территории.

Швецов готов вкладывать в развитие «Локомотива» свои деньги. Кроме того, была привлечена субсидия Минспорта России. Ее размер превысит 129 млн рублей.

«Обсудили установку в областном центре памятника легендарному музыканту Виктору Цою», – рассказал Соколов.

Кировский губернатор добавил, что место выбрала местная молодежь. Руководитель региона уточнил, что объект появится в Кочуровском парке.