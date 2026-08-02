Унесло от берега ветром: в Омутнинске спасли пятерых подростков на плоту

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В субботу, 1 августа, в Омутнинске спасли пятерых подростков на самодельном плоту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел в 15.10. На местном водохранилище самодельный маленький плот уносило от берега. На нем находились пятеро подростков. Причиной инцидента стали течение и сильный ветер. На помощь детям отправились спасатели городского пляжа.

«Все ребята, предварительно, 12-14 лет, оперативно доставлены на берег», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что подростков передали полицейским для выяснения обстоятельств происшествия.