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НовостиПроисшествия2 августа 2026 7:01

Унесло от берега ветром: в Омутнинске спасли пятерых подростков на плоту

В Кировской области пятерых подростков на самодельном плоту унесло от берега
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В субботу, 1 августа, в Омутнинске спасли пятерых подростков на самодельном плоту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел в 15.10. На местном водохранилище самодельный маленький плот уносило от берега. На нем находились пятеро подростков. Причиной инцидента стали течение и сильный ветер. На помощь детям отправились спасатели городского пляжа.

«Все ребята, предварительно, 12-14 лет, оперативно доставлены на берег», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что подростков передали полицейским для выяснения обстоятельств происшествия.