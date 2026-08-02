В Кировской области реализуют туристический проект «Императорский маршрут»

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области реализуют национальный туристический проект «Императорский маршрут». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время проект объединяет 32 субъекта федерации. Директор Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов рассказал, что история Вятского края тесно связана с императорской семьей. В 1601 году сюда направили боярина Василия Романова, который был дядей первого царя из династии Романовых. В 1780 году Екатерина II своим указом переименовала Хлынов в Вятку. Кроме того, город стал губернским.

«Весной 1918 года в Вятку вывезли из Петрограда и почти месяц держали под домашним арестом великого князя Сергея Михайловича, князей Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей, князя Владимира Палея и княгиню Елену Петровну», – рассказал Чепцов.

По его словам, «Императорский маршрут» позволяет раскрывать туристам подлинную историю духовных и родственных связей Кировской области с царской семьей. В частности, речь идет о драматических событиях 1918 года.

Программа «Императорского маршрута» в регионе рассчитана на два дня и включает обзорную экскурсию по Кирову с посещением Александровского сада, набережной Грина, Преображенского женского монастыря, краеведческого музея и Дома-музея М.Е. Салтыкова-Щедрина, а также поездку в Слободской с осмотром исторического центра, Кафедрального собора Святой Екатерины и часовни Архангела Михаила, построенной без единого гвоздя.