Спортмен из Кирово-Чепецка победил в Международном Минском триатлоне

Фото: пресс-служба администрации Кирово-Чепецка

Триатлет из Кирово-Чепецка Илья Ходырев победил в Международном Минском триатлоне. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Минский триатлон проводят в белорусской столице с 2018 года. На этот раз в соревнованиях участвовало около 3 тысяч спортсменов. Они прибыли из Белоруссии, России, США, Китая, Египта, Германии, Азербайджана, а также еще шести стран.

Ходырев выступал в категории мужчин 18-24 лет. Атлеты должны были преодолеть 750 метров вплавь на открытой воде, 20 километров на велосипеде и пять километров бегом. 21-летний житель Кирово-Чепецка занял первое место в своей группе. В абсолютном зачете стал шестым.