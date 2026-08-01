В Кировской области более 6,7 тысячи матерей получают выплату на первенца Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области более 6,7 тысячи матерей назначили выплату на первого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Зарплату» для женщин, у которых родился первенец, назначили по инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова в 2024 году. В 2025 году эта выплата составила 38 203 рубля. В 2026 году «зарплату» проиндексировали до 45 794 рублей. Выплата предназначена для женщины, которые впервые стали матерями до 25 лет. Такую меру поддержки оказывают более чем 6,7 тысячи жительницам Кировской области. Около 1,5 тысячи получают «зарплату» в повышенном размере.