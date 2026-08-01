В Вятских Полянах досрочно открыли модульный плавательный комплекс

Фото: пресс-служба администрации Вятских Полян

В Вятских Полянах торжественно открыли модульный плавательный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти назвали бассейн современным и удобным. В администрации заверили, что там будет комфортно как новичкам, так и мастерам. Объект уже принял первых посетителей.

«Дети теперь будут учиться плавать в лучших условиях, а мы растим новое поколение сильных и здоровых ребят», – сказал глава Вятских Полян Николай Бушуев.

Градоначальник убежден, что этот бассейн позволит воспитать новых звезды спорта.

В пресс-службе правительства Кировской области рассказали, что в бассейне находится основная чаша размером 25 на 13 метров. Там сделали шесть дорожек. В здании разместили кабинет заведующего, методический кабинет, раздевалки, душевые, санузлы, вестибюль и технические помещения. Бассейн начал работать раньше запланированного срока.