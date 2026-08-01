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НовостиПроисшествия1 августа 2026 9:06

В Уржумском районе пропал 68-летний мужчина: его ищут почти неделю

В Кировской области почти неделю ищут пропавшего 68-летнего мужчину
Алексей ЕЛАГИН
Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Уржумском районе ищут пропавшего Бушмелева Владимира Александровича 1957 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 68-летний мужчина – житель села Русский Турек. Он пропал 26 июля. С тех пор местонахождение мужчины остается неизвестным.

Рост пропавшего – 174 сантиметра, он среднего телосложения с седыми волосами и серо-голубыми глазами. Предположительно, мужчину был одет в спортивные штаны и темную футболку.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (909) 130-09-89, 8 (800) 700-54-52 или 112. Мужчина нуждается в медицинской помощи.