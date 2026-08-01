В Кирове жильцы дома 2,5 месяца оставались без горячей воды Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове жильцы дома, расположенного в Студенческом проезде, 2,5 месяца оставались без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Горячую воду отключили еще 18 мая. Через месяц ее включили, но лишь на один день. Далее в подвале началось сильное парение.

«Кипяток полился из бесхозной трубы, по которой он поступает в пятиэтажку. В итоге воду снова отключили», – говорится в сообщении.

Однако бесхозную трубу никто не ремонтировал. В ресурсоснабжающей организации заявили, что кировская администрация не оформила разрешение на работы. Сроки выполнения работ переносились, и людям приходилось греть кастрюли на электроплитках.

«После нашего вмешательства на месте все же появилась ресурсоснабжающая компания», – рассказали в Народном фронте.

В организации добавили, что трубу отремонтировали всего за сутки.