Заказал машину из Европы: в Кирове мужчина перевел мошенникам 615 тысяч рублей

Кировчанин отдал мошенникам 615 тысяч рублей за несуществующий автомобиль Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли 55-летнего жителя Кирова 615 тысяч рублей под предлогом продажи автомобиля из Европы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Около месяца назад кировчанин нашел в мессенджере тематическое сообщество с предложениями по доставке автомобилей из Европы. Горожанина заинтересовал чешский кроссовер чешской марки. Мужчина связался с менеджерами, и те попросили предоплату. Кировчанин перевел 103 тысячи рублей. Через несколько дней его убедили заплатить еще 512 тысяч рублей. Позднее менеджеры перестали выходить на связь.

«Отсутствие информации, на каком этапе доставки находится заказанная иномарка стало поводом для обращения в органы внутренних дел», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых.