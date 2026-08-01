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НовостиПроисшествия1 августа 2026 10:03

В Кирове столкнулись Lexus и Volkswagen: пострадал один человек

В ДТП с Lexus на улице Ленина в Кирове пострадал 37-летний водитель Volkswagen
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 30 июля, в Кирове столкнулись Lexus и Volkswagen Polo, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 16.50 на улице Ленина. Неподалеку от дома №179 столкнулись Lexus и Volkswagen. За рулем первого авто находился 19-летний молодой человек. Второй иномаркой управлял 37-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил водитель Volkswagen.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.