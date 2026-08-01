С начала мошенники украли у жителей Кировской области 805,3 млн рублей

Мошенники украли у жителей Кировской области 805,3 млн рублей в 2026 году Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года мошенники украли у жителей Кировской области в общей сложности 805,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С начала года мошенники обокрали 2117 человек. Общая сумма ущерба составила 805,3 млн рублей. Мошенники звонили людям и представляясь сотрудниками прокуратуры, ФСБ, налоговой, Центробанка, Госуслуг, почты и других организаций. Нередко к преступлениям привлекали курьеров.

«В ходе совершения преступления мошенники применяют возможности искусственного интеллекта, подменяя свое изображение или голос; могут использовать голос близкого родственника», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило в суды 740 исков о взыскании денег с дропперов и 51 иск о признании недействительными кредитных договоров, заключенных под влиянием обмана.