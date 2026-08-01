В День ВДВ в Кирове перекроют две улицы

Движение транспорта по двум улицам в Кирове перекроют 2 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В День воздушно-десантных войск, 2 августа, в Кирове перекроют движение транспорта по двум улицам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Областная общественная организация «Союз десантников и ветеранов боевых действий» проведет несколько торжественных мероприятий. Так, в 10 утра на площадке у Вятской филармонии начнется праздничный митинг. Спустя част по улицам Казанской и Московской до Вечного огня на набережной Грина пройдет торжественное шествие. Кроме того, с 12.00 до 15.00 запланированы мероприятия в районе аэродрома Порошино.

С пяти утра окончания прохождения колонны запретят стоянку и остановку машин на улицах Казанской от Красноармейской до Московской и на Московской от Казанской до набережной Грина. В 10.30 перекроют улицы Казанскую от Орловской до Пятницкой и Московскую от Казанской до набережной Грина.