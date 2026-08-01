Автобус с кировской футбольной командой попал в ДТП: пострадали два человека

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП
В Ивановской области произошло ДТП с участием автобуса, в котором ехала кировская футбольная команда, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Кировской области.
В аварию попала любительская футбольная команда «Факел». В результате никто из спортсменов не пострадал. Один из тренеров получил незначительные порезы головы. Кроме того, водитель получил ушиб локтя. Он отказался от госпитализации.
«В составе футбольной команды несовершеннолетних не было, а перевозка осуществлялась частной компанией», – говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия и виновник происшествия устанавливаются. За командой отправили резервный автобус из Иваново.