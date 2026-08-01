Автобус с кировской футбольной командой попал в ДТП: пострадали два человека

В ДТП с автобусом с кировской футбольной командой пострадали два человека Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В Ивановской области произошло ДТП с участием автобуса, в котором ехала кировская футбольная команда, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Кировской области.

В аварию попала любительская футбольная команда «Факел». В результате никто из спортсменов не пострадал. Один из тренеров получил незначительные порезы головы. Кроме того, водитель получил ушиб локтя. Он отказался от госпитализации.

«В составе футбольной команды несовершеннолетних не было, а перевозка осуществлялась частной компанией», – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и виновник происшествия устанавливаются. За командой отправили резервный автобус из Иваново.