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НовостиПроисшествия31 июля 2026 12:55

В Котельниче мужчину будут судить за гибель своего собутыльника

Житель Кировской области пойдет под суд за гибель своего собутыльника
Алексей ЕЛАГИН
Житель Кировской области пойдет под суд за гибель своего собутыльника

Житель Кировской области пойдет под суд за гибель своего собутыльника

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Котельниче 40-летнего местного жителя обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в ночь на 12 мая. Фигурант и его 34-летний знакомый выпивали в квартире на улице Труда. В какой-то момент между ними возник конфликт. Житель Кировской области ударил собутыльника рукой по лицу. Пострадавший упал, ударившись головой о пол. Пострадавшего увезли в больницу. Позднее он скончался в медучреждении.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину. Материалы направили в суд.