В Котельниче мужчину будут судить за гибель своего собутыльника

Житель Кировской области пойдет под суд за гибель своего собутыльника Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Котельниче 40-летнего местного жителя обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в ночь на 12 мая. Фигурант и его 34-летний знакомый выпивали в квартире на улице Труда. В какой-то момент между ними возник конфликт. Житель Кировской области ударил собутыльника рукой по лицу. Пострадавший упал, ударившись головой о пол. Пострадавшего увезли в больницу. Позднее он скончался в медучреждении.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину. Материалы направили в суд.