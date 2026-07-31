В День ВДВ в центре Кирова перекроют улицы из-за шествия

В центре Кирова запретят движение и парковку 2 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 2 августа временно перекроют несколько улиц и запретят парковку из-за мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск. Ограничения затронут центр города.

Как сообщили в администрации Кирова, праздничная программа начнется в 10:00 с митинга на площадке возле Вятской филармонии. В 11:00 участники мероприятия отправятся колонной по улицам Казанской и Московской к Вечному огню на набережной Грина. С 12:00 до 15:00 празднование продолжится в районе аэродрома Порошино.

В связи с шествием с 05:00 и до прохождения колонны автомобилистам запретят останавливаться и парковаться на улице Казанской от Красноармейской до Московской, а также на Московской от Казанской до набережной Грина.

С 10:30 движение полностью перекроют на улице Казанской от Орловской до Пятницкой и на Московской от Казанской до набережной Грина. Ограничения снимут после завершения шествия.

Автомобилистам рекомендуют учитывать временную схему движения и заранее выбирать пути объезда.