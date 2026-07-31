Грибы вместо ремонта: жители дома в Кирове годами страдают от протекающей крыши

В Кирове управляющая компания не устранила протечки даже после предписаний ГЖИ. Фото: ОНФ.

В одной из квартир дома №90 на улице Морозовской в Кирове из-за многолетних протечек и постоянной сырости начали расти грибы. Жильцы добиваются ремонта крыши, однако управляющая компания не устранила проблему даже после предписаний Госжилинспекции.

Как рассказала Народному фронту местная жительница Анна, крыша двухэтажного дома протекает уже несколько лет. В марте ситуация ухудшилась - шифер не выдержал тяжести снега, после чего затопило девять квартир. В квартире женщины постоянно пахнет сыростью, влажные обои отслаиваются от стен, появилась плесень. Над окном на кухне из-за высокой влажности выросли грибы - пецицы.

Анна обратилась в управляющую компанию. По словам женщины, там вместо решения проблемы ей предложили сварить из выросших грибов суп. После обращения в Госжилинспекцию специалисты подтвердили неудовлетворительное состояние крыши. Из-за протечек также пострадал фасад - на отдельных участках он разрушился до кирпичной кладки, что может представлять опасность для прохожих.

Управляющей компании предписали устранить нарушения до 30 июня, однако требование не выполнили. После этого ГЖИ установила новый срок, но ситуация вновь не изменилась.

Теперь жители обратились за помощью в Народный фронт. Общественники направили заявление в прокуратуру из-за бездействия управляющей компании. Если очередное предписание останется неисполненным, Госжилинспекция намерена обратиться в суд.