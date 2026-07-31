Ремонт трассы Киров - Кирово-Чепецк завершили на месяц раньше срока

Ремонт дороги от Кирова до границы с Удмуртией завершили на месяц раньше срока.

Дорожники досрочно завершили ремонт двух участков трассы Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртии. Работы закончили на месяц раньше запланированного срока.

Как сообщили в министерстве транспорта Кировской области, ремонт проходил в Кирово-Чепецком районе. Общая протяженность обновленных участков составила 4,3 километра.

Специалисты «Вятавтодора» заменили дорожное покрытие, укрепили обочины и нанесли новую разметку. Работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Трасса связывает населенные пункты Кировской области и обеспечивает сообщение с соседней Удмуртией. По дороге ежедневно ходит общественный транспорт, перевозят грузы и передвигаются автомобилисты.