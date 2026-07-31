Жителям Кировской области раньше перечислят часть пособий и пенсий в августе

Пособия на детей в Кировской области начнут перечислять 3 августа. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В августе жители Кировской области получат некоторые детские пособия и пенсии раньше привычного срока. График скорректировали из-за того, что отдельные даты выплат приходятся на выходные.

Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, 3 августа на банковские счета родителей поступят единое пособие на детей до 17 лет и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

Следующая выплата запланирована на 5 августа. В этот день семьям перечислят ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до полутора лет 7 августа.

Изменения коснутся и пенсионеров. В августе пенсии вместе с федеральной социальной доплатой будут перечислять тремя траншами - 7, 13 и 21 августа. Деньги в эти даты получат жители региона, для которых соответствующее число является установленным днем выплаты.

Тем, кому пенсии и пособия приносит почта, выплаты будут доставлять по графику отделений почтовой связи.