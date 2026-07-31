В кировском Лянгасово перекроют две улицы

В кировском Лянгасово перекроют движение по двум улицам 2 августа Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В День железнодорожника, 2 августа, в кировском микрорайоне Лянгасово ограничат движение транспорта по двум улицам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С шести утра будет запрещена остановка и стоянка машин на улице Ленина. Речь идет об участке от Комсомольской до Октябрьской. Аналогичные ограничения будет действовать на улице Октябрьской от Горького до Спортивной. Их снимут в 23.30. Вышеперечисленные участки будут перекрыты с 17.00 до 22.30.

«Водителей просят учитывать данные ограничения при выборе маршрута», – говорится в сообщении.