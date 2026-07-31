В Белохолуницком районе 7 котельных переведут на газ

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: правительство Кировской области.

Как сообщает правительство Кировской области, к началу отопительного сезона специалисты переведут на газ 7 котельных в Белохолуницком районе.

На данный момент все объекты имеют стопроцентную строительную готовность, сотрудники согласовывают документацию.

Ранее в качестве топлива данные котельные использовали щепу и дрова. Специалисты оставили старые котлы в качестве резервных. Работы выполнили за счет субсидии из областного бюджета.

Перевод котельных на газ также продолжается в Слободском, Уржумском, Юрьянском районах и в Оричевском округе.