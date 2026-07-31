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НовостиПроисшествия31 июля 2026 11:10

В Кильмезском районе подросток украл шуруповерт из строящегося дома

Специалисты возбудили уголовное дело
Мария КУЗНЕЦОВА
Похищенное имущество вернут хозяину.

Похищенное имущество вернут хозяину.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратился 60-летний житель деревни Селино Кильмезского района. Кто-то проник в его строящийся дом на улице Советской и украл оттуда шуруповерт. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Специалисты нашли и задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний житель Кильмези. Подросток катался на мопеде, увидел недостроенное здание и решил заглянуть в него.

Похищенный шуруповерт нашли дома у молодого человека. В ближайшее время имущество вернут хозяину.

На данный момент сотрудники возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище) и расследуют его.