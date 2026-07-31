Сотрудница кировского предприятия незаконно получила 950 тысяч рублей

Гражданка признала свою вину и раскаялась. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает СУ СК России по Кировской области, в период с февраля 2022 года по октябрь 2023 года специалист по снабжению одного из предприятий Кирова незаконно получала деньги от представителя контрагента.

Женщина обеспечивала приоритетный выбор его фирмы в качестве поставщика металлопродукции при наличии других предложений от конкурентов. Специалисты выявили 11 фактов коммерческого подкупа. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 950 тысяч рублей.

Гражданка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В настоящее время дело направили в суд.