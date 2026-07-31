В Кирове столкнулись две иномарки: пострадала 42-летняя женщина

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 30 июля, в Кирове столкнулись Ravon и Skoda Octavia, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 10.50 на улице Защитников Отечества. Неподалеку от дома №66 столкнулись Ravon и Skoda. За рулем первого авто находился 58-летний мужчина. Второй иномаркой управлял 71-летний водитель.

В результате ДТП пострадала 42-летняя женщина. Она находилась в салоне Skoda. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.