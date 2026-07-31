Чудом спасли ребенка: в Кирове расследуют падение мальчика с четвертого этажа

После падения ребенка из окна в Кирове возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове возбуждено уголовное дело после происшествия в микрорайоне Радужный, где четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Ребенка удалось спасти благодаря очевидцам, которые успели поймать его на растянутое одеяло. Как сообщили в УМВД России по Кировской области, дело возбуждено по статье «Оставление в опасности».

По предварительным данным, мать ребенка находилась дома, однако оставила мальчика без присмотра в комнате с открытым окном. Ребенок забрался на подоконник, вышел на наружный карниз и сорвался вниз. Инцидент произошел 26 июля около 15:00 в одном из домов на переулке Школьном в микрорайоне Радужный. После сообщения о падении ребенка на место выехала следственно-оперативная группа.

Очевидцы заметили происходящее и успели растянуть одеяло, благодаря чему мальчик не упал на землю. Прибывшие медики осмотрели ребенка и не обнаружили у него травм. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Расследованием уголовного дела занимается дознаватель отдела полиции №3 УМВД России по городу Кирову. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.