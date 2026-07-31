В Кирове нашли пять нелегальных детских лагерей

Пять организаций в Кирове нарушили правила летнего отдыха детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кировской области продолжает проверять, насколько безопасно организован летний отдых детей. В этом году особое внимание уделяют организациям, которые работают без включения в официальный реестр лагерей.

В поле зрения надзорного ведомства попали девять организаций в Первомайском, Ленинском и Нововятском районах Кирова.

По итогам проверки выяснилось, что информация о работе двух лагерей не подтвердилась. Еще в двух случаях организаторы только планировали открыть учреждения для отдыха детей без необходимых процедур. Им вынесли предостережения о недопустимости нарушения законодательства.

Самые серьезные нарушения выявили в пяти организациях. Они фактически занимались организацией досуга несовершеннолетних, но при этом не были включены в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей.

Руководителям этих учреждений прокуратура внесла представления с требованием устранить нарушения. Кроме того, в отношении индивидуальных предпринимателей территориальные прокуроры возбудили административные дела за нарушение требований законодательства в сфере организации детского отдыха.

В прокуратуре напомнили родителям, что перед отправкой ребенка в лагерь необходимо проверить его наличие в официальном реестре. Сообщить о возможных нарушениях можно через интернет-приемную ведомства.

Проверки организации летнего отдыха детей в Кировской области продолжаются.