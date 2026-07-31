С 1 августа в Кировской области разрешат охоту на медведя

Охотникам в Кировской области напомнили правила добычи медведей. Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа в Кировской области начинается сезон охоты на медведя. Продлится он почти пять месяцев - до 31 декабря.

Перед началом сезона охотникам напомнили о правилах добычи зверя и требованиях, которые необходимо соблюдать во время охоты.

При коллективной охоте ответственным за проведение считается охотник, на которого оформлено разрешение. Этот документ он должен иметь при себе во время выхода на охоту. Кроме того, в темное время суток и сумерки все участники охоты обязаны использовать специальную сигнальную одежду повышенной видимости. Допускаются красный, желтый или оранжевый цвета.

После добычи медведя до начала разделки или транспортировки необходимо оформить разрешение - заполнить сведения о добытом животном и отделить соответствующее поле документа. Если зверь был ранен, охотник обязан сделать отметку о ранении. На поиск такого животного отводится три суток, не считая дня получения ранения.

При этом охотникам запрещено использовать патроны с дробью или картечью, самоловные устройства и петли. Также нельзя добывать медведей младше одного года и самок, сопровождающих медвежат текущего года рождения.