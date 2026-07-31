Кировская область попала в список регионов, где сбили беспилотники

Минобороны сообщило о сбитом БПЛА. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотников над Кировской областью. 30 июля дежурные силы ПВО перехватили и сбили 59 БПЛА самолетного типа, которые были замечены над несколькими регионами страны.

В списке территорий, где работали средства противовоздушной обороны, оказались Белгородская, Кировская, Курская, Ростовская области, Крым, Удмуртия и Пермский край.

Следующей ночью, 31 июля, российские силы ПВО сообщили об уничтожении 371 беспилотника. В этот раз Кировская область в перечне регионов, где были сбиты дроны, не значится.

По данным Минобороны, беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Дагестана, Крыма, Татарстана, а также над акваториями Азовского и Черного морей.