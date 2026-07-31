Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 7:51

Кировская область попала в список регионов, где сбили беспилотники

Над Кировской областью сбили дрон
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Минобороны сообщило о сбитом БПЛА.

Минобороны сообщило о сбитом БПЛА.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотников над Кировской областью. 30 июля дежурные силы ПВО перехватили и сбили 59 БПЛА самолетного типа, которые были замечены над несколькими регионами страны.

В списке территорий, где работали средства противовоздушной обороны, оказались Белгородская, Кировская, Курская, Ростовская области, Крым, Удмуртия и Пермский край.

Следующей ночью, 31 июля, российские силы ПВО сообщили об уничтожении 371 беспилотника. В этот раз Кировская область в перечне регионов, где были сбиты дроны, не значится.

По данным Минобороны, беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Дагестана, Крыма, Татарстана, а также над акваториями Азовского и Черного морей.