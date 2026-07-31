В Кировской области нашли семь поддельных купюр за три месяца

Семь фальшивых банкнот выявили в Кировской области с начала весны.

В Кировской области за второй квартал 2026 года выявили семь российских банкнот с признаками подделки. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Самыми распространенными среди обнаруженных фальшивок стали купюры номиналом 1000 рублей - специалисты нашли четыре такие банкноты. Кроме того, в регионе выявили по одной поддельной купюре номиналом 500, 2000 и 5000 рублей.

В Банке России напомнили, что определить подлинность денег можно самостоятельно без специального оборудования. Для этого необходимо проверить несколько защитных признаков.

При осмотре банкноты на просвет должны быть заметны водяные знаки и защитная нить. При прикосновении можно почувствовать рельефные элементы, а при изменении угла наклона увидеть цветопеременные детали и радужные полосы.

Специалисты советуют проверять сразу не менее трех защитных признаков на каждой купюре. Это позволит вовремя обнаружить подделку и избежать возможных финансовых потерь.