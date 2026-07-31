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НовостиПроисшествия31 июля 2026 7:28

Кировчанин хотел купить компьютер и отдал мошенникам 150 тысяч рублей

Мошенники украли у кировчанина 150 тысяч рублей под предлогом покупки компьютера
Алексей ЕЛАГИН
Мошенники украли у кировчанина 150 тысяч рублей под предлогом покупки компьютера

Мошенники украли у кировчанина 150 тысяч рублей под предлогом покупки компьютера

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 19-летнего студента из Кирова 150 тысяч рублей под предлогом покупки компьютера. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанин нашел в сети объявление о продаже компьютера за 150 тысяч рублей. Горожанин перевел деньги оформил доставку из Краснодара. Молодой человек получил посылку через несколько дней. Он осмотрел товар и никаких дефектов не заметил. Однако включить компьютер студенту не удалось.

«Оказалось, значительная часть дорогостоящих элементов комплектации системного блока просто не была установлена», – рассказали в полиции.

Продавец заявил юноше, что отправлял товар, указанный в объявлении. Молодой человек обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности автора объявления и получателя денег.