На АЗС «Движения» в Кировской области продолжится снижение цен на бензин

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

На заправках компании «Движение» в Кировской области продолжится снижение цен на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В четверг, 30 июля, состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению топливом. Генеральный директор компании «Чепецкнефтепродукт» Рустем Садыков сообщил, что на автозаправочных станциях сети «Движение» продолжится снижение стоимости бензина.

«С завтрашнего дня мы продолжим снижение розничных цен – на бензин АИ-92 на 11 рублей, на бензин АИ-95 – на 12 рублей», – сказал руководитель предприятия.

На вопрос губернатора Александра Соколова о том, когда цены «Движения» придут к уровню цен «Лукойла», Садыков сообщил, что если тенденция сохранится, то это произойдет в течение ближайших двух недель.

Для дальнейшего улучшения ситуации с топливом в Кировской области губернатор Александр Соколов поручил региональному министерству энергетики и ЖКХ проработать с федеральными ведомствами вопрос о включении компании «Чепецкнефтепродукт» («Движение») в перечень потребителей для приоритетных поставок топлива, сформированный Правительством России.

Ранее по инициативе Александра Соколова Кировская область вышла на федеральный уровень с инициативой обеспечить оптовые поставки топлива прежде всего тем компаниям, которые имеют собственные АЗС.

Напомним, с понедельника, 3 августа, в Кировской области отменят ограничения на отпуск топлива в зависимости от номеров автомобилей. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба после стабилизации ситуации на региональном топливном рынке. По данным властей, очереди на автозаправочных станциях значительно сократились, а на части АЗС полностью исчезли. Одновременно удалось заметно нарастить поставки бензина в регион. Благодаря договоренности с руководством «ЛУКОЙЛа» суточный объем вырос с 300 тонн 8 июля до 550 тонн. При этом на нефтебазах сохраняются необходимые запасы топлива.