В Кирове мужчина пытался продать более 100 граммов наркотиков: его посадили на шесть лет

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В Кирове 48-летнего местного жителя признали виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В ноябре 2025 года мужчина, будучи участником преступной группы, распространял в Кирове наркотики. Горожанина задержали полицейские. У фигуранта изъяли более 100 граммов синтетического наркотика.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал кировчанина виновным. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
«Суд конфисковал мобильный телефон, использованный при совершении инкриминируемых преступлений», – говорится в сообщении.