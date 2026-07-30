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НовостиПроисшествия30 июля 2026 13:48

В Кирове мужчина пытался продать более 100 граммов наркотиков: его посадили на шесть лет

Кировчанин пытался продать 100 граммов наркотиков и получил шесть лет колонии
Алексей ЕЛАГИН
Кировчанин пытался продать 100 граммов наркотиков и получил шесть лет колонии

Кировчанин пытался продать 100 граммов наркотиков и получил шесть лет колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 48-летнего местного жителя признали виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ноябре 2025 года мужчина, будучи участником преступной группы, распространял в Кирове наркотики. Горожанина задержали полицейские. У фигуранта изъяли более 100 граммов синтетического наркотика.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал кировчанина виновным. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

«Суд конфисковал мобильный телефон, использованный при совершении инкриминируемых преступлений», – говорится в сообщении.