Неудачно прыгнул и сломал лапу: в Кирове спасли четырехмесячного чихуахуа

В Кирове щенку спасли лапу после серьезного перелома.

В Кирове ветеринары помогли четырехмесячному щенку чихуахуа по кличке Тэрри восстановиться после серьезного перелома передней лапы. Травму малыш получил дома, неудачно прыгнув с небольшой высоты.

После падения хозяева заметили, что Тэрри перестал наступать на левую переднюю лапу, и сразу отвезли питомца к специалистам. Обследование и рентген показали эпифизарный перелом дистального отдела лучевой кости со смещением.

Как объяснили в ветеринарном центре, подобные травмы особенно опасны для молодых животных. Перелом затрагивает зону роста кости, поэтому без своевременной помощи конечность может в дальнейшем развиваться неправильно и деформироваться.

Лечение осложнялось небольшим размером отколовшегося костного фрагмента. Использовать стандартные методы фиксации в таком случае было невозможно. Врач-хирург-ортопед Татьяна Блинова решила применить наружную фиксацию, чтобы закрепить перелом и сохранить зону роста кости.

Конструкцию Тэрри сняли спустя четыре недели. Контрольное обследование показало, что кость срослась правильно, а лапа полностью восстановила свои функции.

Теперь маленький пациент снова бегает и играет, а о неудачном прыжке напоминает только история его лечения.