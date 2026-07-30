С 3 августа в Кировской области отменят ограничения на заправках

Поставки бензина в Кировскую область выросли почти вдвое за три недели. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области с понедельника, 3 августа, отменят ограничения на отпуск топлива в зависимости от номеров автомобилей. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба после стабилизации ситуации на региональном топливном рынке.

По данным властей, очереди на автозаправочных станциях значительно сократились, а на части АЗС полностью исчезли.

Одновременно удалось заметно нарастить поставки бензина в регион. Благодаря договоренности с руководством «ЛУКОЙЛа» суточный объем вырос с 300 тонн 8 июля до 550 тонн. При этом на нефтебазах сохраняются необходимые запасы топлива.

Сейчас в регионе имеется 1,5 тысячи тонн бензина АИ-92, еще тысяча тонн АИ-95 и 1,9 тысячи тонн дизельного топлива. Дополнительные партии уже находятся в пути: 5,9 тысячи тонн АИ-92, 658 тонн АИ-95 и почти 2,9 тысячи тонн дизтоплива.

На фоне стабилизации поставок сеть АЗС «Движение» начала снижать стоимость топлива. В компании заявили, что намерены продолжить снижение цен.

До 3 августа ограничения на заправках продолжат действовать. Вместе с ними сохранится и дежурство сотрудников Росгвардии на АЗС.