Обманули дважды: мошенники украли у кировчанки 1,68 млн рублей под предлогом заработка на бирже

Кировчанка захотела заработать на бирже и отдала мошенникам 1,68 млн рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Мошенники дважды обокрали 45-летнюю жительницу Кирова под предлогом заработка на бирже, общая сумма ущерба составила 1,68 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанка познакомилась в сети с мужчиной. После непродолжительного общения собеседник предложил горожанке подзаработать, вложив деньги в акции. Женщина согласилась. Мужчина заявил, что в ближайшее время с ней свяжется человек, который подробно расскажет, что нужно делать.

Новый собеседник пообещал помочь разобраться в тонкостях инвестиционной деятельности. Он рассказал, как формируется прибыль. Кировчанка за три недели перевела более 1,4 млн рублей. Далее мужчина перестал выходить на связь.

«Заподозрив неладное, потерпевшая решила попытаться вывести деньги со счета самостоятельно. Она нашла Интернет-объявление об оказании юридических услуг по выведению денег с биржи и оставила там свои контакты», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что от кировчанки потребовали оплатить юридическое сопровождение. Кировчанка перевела еще 276 тысяч рублей. В итоге и эта собеседница перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.