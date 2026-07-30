Участок дороги в Костино закроют для автомобилей на шесть дней

Водителей предупредили о перекрытии дороги в Костино. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Костино временно ограничат движение автомобилей. Проезд по одному из участков дороги будет закрыт с 3 по 8 августа.

Как сообщили в территориальном управлении по Октябрьскому району, ограничения введут в районе дома №20а на улице 60 лет СССР.

Причиной станут земляные работы, которые будут проводить непосредственно в пределах проезжей части. На время их выполнения движение транспорта по этому участку перекроют.

Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

После завершения земляных работ движение транспорта на участке восстановят.