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НовостиОбщество30 июля 2026 12:08

Участок дороги в Костино закроют для автомобилей на шесть дней

Водителей предупредили о перекрытии дороги в Костино
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Водителей предупредили о перекрытии дороги в Костино.

Водителей предупредили о перекрытии дороги в Костино.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Костино временно ограничат движение автомобилей. Проезд по одному из участков дороги будет закрыт с 3 по 8 августа.

Как сообщили в территориальном управлении по Октябрьскому району, ограничения введут в районе дома №20а на улице 60 лет СССР.

Причиной станут земляные работы, которые будут проводить непосредственно в пределах проезжей части. На время их выполнения движение транспорта по этому участку перекроют.

Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

После завершения земляных работ движение транспорта на участке восстановят.