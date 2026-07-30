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НовостиОбщество30 июля 2026 12:06

Кировская область вошла в топ-5 регионов по росту спроса на семейный отдых

Спрос на семейные поездки в Кировскую область вырос на 93%
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Кировская область вошла в пятерку регионов с растущим спросом на семейный туризм.

Кировская область вошла в пятерку регионов с растущим спросом на семейный туризм.

Кировская область вошла в пятерку российских регионов, где сильнее всего вырос спрос на семейные путешествия. За год количество бронирований для отдыха с семьей увеличилось на 93%. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Самую заметную динамику показала Липецкая область. За год число бронирований там выросло на 247%. Второе место заняла Архангельская область с ростом на 170%, третье - Саратовская область, где показатель увеличился на 157%.

На четвертой строчке расположилась Удмуртия. Спрос на семейные поездки в республику вырос на 130%. В региональном министерстве туризма популярность направления связывают в том числе с инфраструктурой для отдыха с детьми. Туристам доступны зоопарк, базы отдыха возле воды и варианты размещения на природе с комфортными условиями.

Замкнула пятерку Кировская область. Здесь количество семейных бронирований за год увеличилось на 93%.