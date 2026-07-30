В Вятскополянском районе иномарка сбила 45-летнюю женщину

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 29 июля, в Вятскополянском районе водитель BMW сбил 45-летнюю женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 22.10. 30-летний мужчина ехал за рулем BMW по автодороге Вятские Поляны – Кукмор. На втором километре иномарка сбила 45-летнюю женщину.

«В результате происшествия пешеход получил травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности два человека.