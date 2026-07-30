Зашла через балкон: кировчанка украла телевизор стоимостью 12 тысяч рублей

Женщина сдала похищенное в ломбард. Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратился 23-летний потерпевший. Кто-то проник в его квартиру на втором этаже и украл телевизор. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Специалисты нашли и задержали подозреваемую. Ей оказалась 35-летняя кировчанка. Женщина поднялась с помощью стоящих рядом строительных лесов и зашла в квартиру через открытую балконную дверь.

Похищенное гражданка сдала в ломбард, а полученные деньги потратила на свои цели. Сотрудники нашли телевизор и вернули его хозяину.

На данный момент следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).