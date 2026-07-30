Поскользнулся и сломал руку: 2-летний ребенок из Орлова получит компенсацию

Специалисты выявили нарушения в содержании улично-дорожной сети. Фото: Дарья МИТРОФАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, 15 января текущего года 2-летний ребенок поскользнулся на тротуаре рядом с детским садом Калинка» в Орлове.

Мальчик упал и получил травму руки. Врачи диагностировали у него перелом шейки плечевой кости.

Сотрудники выяснили причины и условия травмирования. Из-за ненадлежащего содержания городского пространства на тротуаре образовалась наледь.

Прокуратура через суд потребовала взыскать компенсацию причиненного морального вреда. В результате малолетний пострадавший получит 100 тысяч рублей.