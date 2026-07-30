Кировчанина приговорили к 9 месяцам колонии строгого режима за покупку наркотика

Ранее гражданина уже 2 раза судили за аналогичные преступления. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, 39-летний мужчина купил наркотик через интернет. По полученным GPS-координатам он нашел тайник-закладку с запрещенным веществом, которое в дальнейшем хранил при себе.

Средство обнаружили и изъяли сотрудники Росгвардии. Размер наркотика составил 0,96 грамма. Кировчанина признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере).

С учетом двух предыдущих судимостей за аналогичные преступления ему назначили наказание в виде 9 месяцев лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.